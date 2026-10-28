Incendio a Gello di Pontedera, rogo sotto controllo ma resta l’ordinanza del Comune

Cronaca Pontedera
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Vigili del Fuoco al lavoro con il supporto dei droni. In attesa delle valutazioni di Asl e Arpat, resta in vigore l’ordinanza precauzionale e il polo ambientale rimane chiuso

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio a Gello, nel comune di Pontedera, che dalla sera di lunedì 26 ottobre sta interessando materiale ferroso nell’area di Eco Acciai. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, affiancati dal personale dell’azienda.

Per monitorare l’evoluzione del rogo sono stati attivati anche i droni del nucleo SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei Vigili del Fuoco. Le immagini dall’alto consentono di seguire l’andamento dell’incendio e di indirizzare con maggiore precisione le operazioni di spegnimento condotte dalle squadre a terra.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Comune di Pontedera, la situazione è in lento ma progressivo miglioramento: le fiamme risultano in fase di contenimento e confinate. Anche la colonna di fumo si sta abbassando, mentre permane un lieve vento da est verso ovest, in direzione del mare.

L’emergenza non è ancora conclusa. In attesa dei dati ambientali e delle valutazioni di Asl e Arpat, resta in vigore l’ordinanza precauzionale emanata dal Comune, che stabilisce specifiche prescrizioni nell’area compresa entro un raggio di due chilometri dal luogo dell’incendio.

Confermata anche la sospensione delle attività nel polo ambientale di Gello. La chiusura riguarda, anche per mercoledì 28 ottobre, Eco Acciai, Ecofor Service, Geofor e Revet.

L’amministrazione comunale continua a seguire l’evoluzione della situazione in coordinamento con gli enti e le strutture impegnate nella gestione dell’emergenza. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi sulla base delle informazioni disponibili e delle valutazioni degli organi competenti.

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