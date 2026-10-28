Incendio Gello, Arpat avvia i campionamenti. Posizionato un laboratorio mobile per monitorare qualità dell'aria

Proseguono le attività di Arpat, Agenzia regionale per la protezione ambientale, per valutare gli effetti ambientali dell’incendio sviluppatosi nella serata del 26 ottobre presso l’azienda Eco Acciai, nella zona industriale di Gello, nel comune di Pontedera. Continuano le operazioni di spegnimento del rogo, che ha interessato materiale ferroso: sul posto sono ancora impegnati i vigili del fuoco, affiancati dal personale dell'azienda.

Oggi pomeriggio i tecnici Arpat effettueranno campionamenti di vegetali a foglia larga nei punti individuati già nella giornata di ieri, sulla base della valutazione previsionale della dispersione dei fumi, per verificare l’eventuale presenza di sostanze riconducibili all’incendio depositate al suolo. I campioni saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per ricercare eventuali contaminanti, tra cui metalli, diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici e PCB.

Nella mattina di oggi Arpat, spiegano ancora dall'agenzia regionale, ha inoltre posizionato un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria nell’area interessata dall’incendio. La postazione si trova a circa 100 metri dalla zona dell’incendio, in direzione est-nord-est (ENE), e consentirà di monitorare gli inquinanti tipici della qualità dell’aria, in particolare ossidi di azoto, biossido di zolfo, benzene, toluene, metano e idrocarburi non metanici. È stato inoltre attivato un campionatore di polveri, che preleverà quotidianamente filtri in fibra di vetro in cui saranno ricercati Idrocarburi Policiclici Aromatici, diossine e furani. Le analisi dei filtri inizieranno nella giornata di domani, 29 ottobre.

"Arpat continua naturalmente a monitorare la qualità dell’aria anche tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria" e "prosegue le attività di monitoraggio e campionamento, finalizzate ad acquisire elementi utili per valutare gli eventuali effetti dell’incendio sulle diverse matrici ambientali, in coordinamento con gli altri enti coinvolti nella gestione dell’emergenza. I risultati delle analisi saranno resi noti appena disponibili".

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