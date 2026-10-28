Incendio Pontedera, impianto Revet ancora chiuso. Plures Alia: "Raccolta rifiuti torna regolare"

Riprenderà regolarmente da domani, giovedì 29 ottobre, la raccolta degli imballaggi in plastica e metalli nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. A comunicarlo in una nota è Plures Alia: il servizio era stato sospeso in seguito alla chiusura precauzionale dell’impianto Revet di Pontedera, disposta dalle autorità dopo l’incendio che ha coinvolto l’azienda Ecoacciai.

Nonostante la sospensione, tra la serata di ieri e questa mattina "Plures ha effettuato interventi mirati di raccolta nei Comuni serviti con il sistema porta a porta, tra cui Empoli, per limitare i disagi" prosegue la nota. Parallelamente, "è proseguito il monitoraggio delle postazioni stradali, con particolare attenzione ai contenitori prossimi alla saturazione. A Firenze sono stati inoltre impiegati operatori per controllare le postazioni e rimuovere eventuali rifiuti abbandonati all’esterno dei cassonetti".

Per consentire la ripresa del servizio, "Plures sta utilizzando tutta la propria flessibilità di stoccaggio. Inoltre, data la situazione contingente, si sta attivando per richiedere agli enti competenti ordinanze specifiche per autorizzare ulteriori aree di stoccaggio in caso di necessità".

Da domani, giovedì 29 ottobre, Plures Alia comunica che riprenderanno sia la raccolta porta a porta, secondo i calendari previsti, sia lo svuotamento dei cassonetti stradali, mentre le raccolte porta a porta non effettuate nella giornata di oggi saranno recuperate sabato 31 ottobre. Per venerdì 30 ottobre

restano, invece, possibili disservizi legati allo sciopero nazionale proclamato per quella giornata.

"Plures si scusa con i cittadini per i disagi causati dalla sospensione del servizio e li ringrazia per la collaborazione. L’azienda rinnova inoltre l’invito a non abbandonare rifiuti accanto ai cassonetti e a non depositare materiali all’esterno dei contenitori. Per informazioni è possibile consultare Aliaestra oppure contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai seguenti numeri: 800 888 333 (rete fissa, gratuito), 199 105 105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore) e 0571 196 9333 (rete fissa e mobile)".

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