Incendio a Pontedera, multimateriale non raccolto anche a Empoli

Mattinata complicata sul fronte dello smaltimento dei rifiuti anche a Empoli, dove oggi i mastelli e i sacchi del multimateriale sono rimasti a bordo strada senza essere ritirati. Il comune empolese rientra infatti nel vasto ambito territoriale, a cavallo tra le province di Firenze, Prato e Pistoia, per il quale Plures Alia aveva annunciato già nella giornata di ieri l'impossibilità di garantire il servizio di raccolta per la giornata odierna.

All'origine del blocco c'è il devastante incendio che si è sviluppato ieri a Gello di Pontedera, coinvolgendo l'azienda di rifiuti ferrosi Ecoacciai. A seguito del rogo e delle disposizioni scattate nella zona circostante, l'impianto Revet di Pontedera, struttura centrale per il conferimento e il trattamento dei materiali, è stato chiuso in via precauzionale in ottemperanza all'ordinanza sindacale emanata nelle scorse ore. Essendo fermo l'impianto di riferimento, la filiera si è paralizzata, costringendo Alia a sospendere le operazioni sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cassonetti stradali sia per il ritiro porta a porta.

Per evitare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e l'accumulo di rifiuti lungo i marciapiedi e le vie della città, è scattato un appello rivolto a tutti i residenti e alle utenze commerciali empolesi. L'invito per chi non ha ancora messo in strada i rifiuti è quello di non esporre il multimateriale per l'intera giornata, mentre chi lo avesse già posizionato all'esterno deve ritirarlo, conservandolo nei propri spazi privati fino a nuova comunicazione.

Nel frattempo la macchina organizzativa si è messa in moto per superare la fase acuta dell'emergenza. I tecnici dell'azienda sono al lavoro per individuare impianti e soluzioni alternative di conferimento, con l'obiettivo di sbloccare la catena di smaltimento nel più breve tempo possibile e limitare al minimo i disagi per la cittadinanza.

Da Alia fanno sapere che ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sul ripristino del servizio saranno diffusi non appena disponibili.

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