Incidente ferroviario in Spagna, dispersa una donna di Pistoia

ncidente ferroviario in Spagna, una donna originaria di Pistoia risulterebbe dispersa. Cinque gli italiani coinvolti nella collisione tra due treni ad alta velocità
Una donna originaria di Pistoia risulterebbe dispersa nel grave incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna, dove la collisione tra due treni ad alta velocità avrebbe provocato almeno 68 morti e decine di feriti, secondo gli ultimi dati riportati dall'Ansa.
La notizia è stata diffusa dal Tgr Rai della Toscana sul proprio sito. In totale sarebbero cinque gli italiani coinvolti nell'incidente.
Quattro connazionali, originari rispettivamente di Sassari, Bergamo, Roma e Cosenza, sarebbero in buone condizioni. Tutti risultano iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Della quinta cittadina italiana, la donna originaria di Pistoia, al momento non si hanno invece notizie. La sua posizione resta quindi da chiarire.
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