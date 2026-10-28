'La luce nella notte', a Certaldo alto si animerà un presepe vivente

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Un evento unico in programma per la domenica 13 dicembre 2026, che trasformerà il centro storico in un affascinante scenario medievale

Il suggestivo borgo di Certaldo Alto si prepara ad accogliere 'La luce nella notte', un evento unico in programma per la domenica 13 dicembre 2026, che trasformerà il centro storico in un affascinante scenario medievale con la rappresentazione sacra della Natività, tra cortei storici e botteghe artigiane.

​La giornata del 13 dicembre si snoderà lungo le vie della parte bassa di Certaldo per poi arrivare ed animare il cuore del castello medievale nella parte storica con una scenografica rappresentazione curata nei minimi dettagli dalla responsabile artistica del progetto Sabrina Taddei.

L'evento rappresenta una fondamentale occasione di promozione turistica e culturale per Certaldo, dimostrando come la memoria storica possa diventare uno strumento vivo di aggregazione e riscatto sociale anche per le nuove generazioni.

Mentre fervono i preparativi per l'organizzazione, restano ancora aperte le selezioni per i figuranti del Mercato Medievale e del Presepe Vivente e a tal proposito l'organizzazione lancia un appello a tutta la collettività locale ma in particolare agli under 25.

Fonte: Terre di Valdelsa

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