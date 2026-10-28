Lucca, 78enne trovato senza vita in un fiume

Cronaca Lucca
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In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto

Tragico ritrovamento questa mattina in un torrente a Ponte a Moriano, nel comune di Lucca, dove un uomo di 78 anni è stato rinvenuto privo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la polizia scientifica per i rilievi del caso.

Da una prima ricostruzione l'uomo, residente a Orentano nel comune di Castelfranco di Sotto, si trovava nel luogo per una battuta di pesca. Secondo quanto emerso il decesso potrebbe essere avvenuto probabilmente a causa di un annegamento, non è escluso in seguito ad un malore. In corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'accaduto.

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