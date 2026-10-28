"Magnifico 1492": a Palazzo Pitti la grande mostra sul collezionismo di Lorenzo De' Medici

"Magnifico 1492", vale a dire: oltre 100 opere di eccezionale valore esposte negli spazi del Tesoro dei Granduchi, al piano terreno di Palazzo Pitti. La grande mostra che le Gallerie degli Uffizi dedicano a Lorenzo, il più celebre esponente della dinastia medicea, si svolgerà dal 3 dicembre 2026 al 1 marzo 2027. Per la prima volta nella storia, verrà riunita la trilogia delle Battaglia di Paolo Uccello, oggi divisa tra Uffizi, National Gallery di Londra e Louvre di Parigi, e ci saranno capolavori assoluti come lo Spiritello di Donatello (Met di New York) e il prezioso manoscritto miniato con i Trionfi di Francesco Petrarca (Biblioteca Nazionale di Parigi).

Attraverso un meticoloso lavoro scientifico-curatoriale (che ha portato anche a nuove importanti scoperte sotto il profilo storico-artistico) l'esposizione ricostruisce nel dettaglio la sterminata collezione dei Medici, raccolta e custodita nel palazzo di famiglia di via Larga a Firenze, oggi noto come Palazzo Medici - Riccardi - così come descritta e inventariata nel 1492, alla morte del Magnifico. Inoltre ne illustra e contestualizza la collocazione nell’ambito degli spazi dell’antica residenza e propone una approfondita analisi del collezionismo mediceo stesso, sia da un punto di vista storico-artistico che filosofico-teologico, a partire dalla raccolta degli oggetti e delle opere in mostra.

Oltre ad una vasta selezione di dipinti e sculture con veri e propri capolavori, i visitatori potranno dunque ammirare vasi, gemme, cammei, monete, codici, carte geografiche, a testimonianza della variegata e multiforme gamma di interessi, passioni e curiosità che costituì uno dei tratti più tipici della stirpe mediceea. Saranno più di cento le opere che andranno a comporre il percorso espositivo; molti e di elevatissimo valore i prestiti in arrivo da un ampio novero di musei italiani e internazionali.

La trilogia di Paolo Uccello

Evento eccezionale nell’ambito della mostra sarà costituito dalla riunione, per la prima volta nella storia, della straordinaria trilogia della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello: i tre famosi dipinti bellici, oggi custoditi rispettivamente a Uffizi di Firenze, National Gallery di Londra e al Louvre, tornano insieme, e potranno essere ammirati come lo erano nella dimora medicea.

I tesori di Petrarca e Donatello

Ma non solo. L’esposizione accoglierà molti altri tesori di valore storico artistico inestimabile un tempo parte del patrimonio del Magnifico, come la scultura in rame dorato dello Spiritello di Donatello, che “risiedeva” nella fontana del cortile della casa di Lorenzo a Palazzo Medici (in arrivo dal Metropolitan Museum di New York) e il preziosissimo manoscritto di Francesco Petrarca contenente I Trionfi, (in prestito dalla Biblioteca Nazionale di Parigi), che Lorenzo fece realizzare appositamente realizzare, miniare e rilegare per sé e custodiva gelosamente nel suo studiolo.

Didascalia foto: 1 (Collaboratore di Donatello (da modello del maestro) Spiritello (dalla fontana di Palazzo Medici) New Work, The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Mrs. Samuel), 2 (Petrarca, Opere, Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. Italien 548 © Bibliothèque Nationale de France)

Il commento del direttore degli Uffizi

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde commenta: “La mostra offre l'occasione di riflettere sul collezionismo dei primi Medici fino a Lorenzo il Magnifico avvalendosi di studi scientificamente inediti. L'obiettivo è spiegare il significato delle loro scelte collezionistiche alla luce del disegno politico che animava la dinastia medicea: consolidare ed estendere il potere e l'influenza della propria stirpe a tutta l'Italia ed anche oltre i confini della penisola”.

Lorenzo di Piero de’ Medici, noto come il Magnifico (1449-1492), è universalmente riconosciuto come il più famoso regnante della dinastia che governò Firenze e la Toscana tra Quattro e Seicento. Politico scaltro e capace ma soprattutto fervente promotore della cultura e delle arti, tanto da divenire incarnazione del concetto stesso di mecenatismo, si circondò di alcuni tra più brillanti intellettuali del suo tempo, quali Angelo Poliziano, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, e di geni dell'arte come Botticelli e Michelangelo, riuscendo così a trasformare Firenze nella capitale incontrastata del Rinascimento.

I biglietti della mostra saranno prenotabili sul sito degli Uffizi a partire dal 2 novembre; l’esposizione sarà visitabile nell’orario di apertura di Palazzo Pitti, dal martedi alla domenica dalle 8,15 alle 18,30 (con ultimo accesso alle 17,30).

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa

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