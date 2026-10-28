Morte David Rossi, la Dda di Firenze indaga per omicidio

La Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Firenze starebbe indagando per omicidio sulla morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. Il fascicolo sarebbe stato aperto alcuni mesi fa, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera e da la Repubblica.

Si tratterebbe di un nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria, dopo che due indagini della magistratura senese avevano portato all'archiviazione del caso come suicidio.

Gli atti sarebbero stati trasmessi dalla Procura di Siena alla Dda fiorentina in seguito a un esposto presentato dalla moglie di Rossi, Antonella Tognazzi, e dalla figlia, Carolina Orlandi, che da anni chiedono di approfondire l'ipotesi dell'omicidio.

Secondo quanto riferito dai due quotidiani, un fascicolo sarebbe stato aperto anche dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia. Tra gli aspetti da approfondire vi sarebbe la destinazione delle risorse utilizzate da Mps per le sponsorizzazioni. La banca disponeva di un budget annuale di circa 50 milioni di euro e sosteneva anche una squadra di rugby nel Mantovano. Poco prima della morte di Rossi, le risorse destinate alle sponsorizzazioni sarebbero state ridotte di circa 10 milioni di euro.

L'ipotesi investigativa riguarderebbe anche un possibile movente economico, con l'obiettivo di ricostruire chi avrebbe beneficiato della riduzione dei fondi e verificare eventuali interessi riconducibili a persone legate alla 'ndrangheta. Si tratta, tuttavia, di piste investigative riferite dai quotidiani, che non costituiscono accertamenti giudiziari definitivi.

Nel fascicolo fiorentino sarebbero confluiti anche gli atti della seconda commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi, che nel marzo 2026 aveva presentato una relazione intermedia nella quale veniva esclusa l'ipotesi del suicidio.