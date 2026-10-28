Ottobre Rosa, a Castelfranco uno spettacolo per sensibilizzare alla prevenzione

Ottobre si tinge di rosa al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto, e lo fa con uno spettacolo teatrale inedito, che andrà in scena venerdì 30 ottobre alle 21:30. L'evento è stato organizzato in occasione del mese per la sensibilizzazione sul tema del tumore al seno, nell'ambito di Ottobre Rosa. Promotori della serata sono la Pubblica Assistenza – Vita, l'associazione Astro e l'assessorato al sociale dell'Amministrazione Mini.

Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia I Gassati, è stato scritto da Eleonora Viviani e punta a sensibilizzare gli spettatori. Alla fine sarà una serata di allegria, musica ma anche di consapevolezza, per ricordare quanto siano importanti la prevenzione, l’informazione e il sostegno a chi affronta la battaglia contro il tumore al seno. Durante la serata interverranno la vicesindaca e l’assessore del Comune di Castelfranco, Monica Ghiribelli e Filomena De Donato l'assessore al sociale, il presidente dell’associazione Astro, Paolo Scardigli, ed Eleonora Viviani, referente della compagnia teatrale I Gassati.

“Mi fa molto piacere partecipare a questa serata - ha detto l'assessore Filomena De Donato - dove si parla di prevenzione e solidarietà verso chi è colpita da questa malattia, dalla quale per fortuna sempre più spesso grazie alla ricerca si esce vincitrici. Questa serata è importante perché dimostra che a Castelfranco intorno alla solidarietà che si sviluppa su questo tema c'è una rete che funziona, il comune, la Pubblica assistenza, l'associazione Astro qui presente e molti altri che ogni anno portano avanti questa opera di sensibilizzazione. L'obiettivo di queste serate è conoscere per prevenire, sapere per curarsi e per sostenere chi è colpito da queste patologie in tutte le forme di aiuto di cui ha bisogno”.

Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare le magliette dell’associazione Astro e i libri di Eleonora Viviani, contribuendo così a sostenere iniziative importanti per la comunità di Castelfranco di Sotto.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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