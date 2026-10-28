Pestaggio a Castiglion Fiorentino, denunciati due ventenni

Due ventenni residenti nel comune di Cortona sarebbero stati denunciati per il pestaggio di un uomo di 35 anni avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre in corso Italia, nel centro storico di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Le indagini potrebbero portare a ulteriori denunce nei confronti di altri giovani residenti nello stesso territorio.

L’attività investigativa è condotta dai carabinieri di Castiglion Fiorentino e della compagnia di Cortona, con la collaborazione della polizia municipale. Gli accertamenti si basano sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei video registrati con i cellulari.

La vittima, un artigiano del ferro di 35 anni, ha riportato diversi traumi, tra cui lesioni alla spalla che hanno richiesto un intervento chirurgico, e a una gamba.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da un diverbio avvenuto in un bar. Le cause e la dinamica dell'episodio sono comunque ancora in fase di accertamento.

Il video del pestaggio, diffuso sui social dall'avvocato della vittima, ha suscitato indignazione. Gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per chiarire le responsabilità delle persone coinvolte e ricostruire tutti gli aspetti della vicenda.