Pisa, Università e Farmacie Comunali insieme per la formazione di farmacisti e farmaciste

Rafforzare le competenze dei professionisti della farmacia e sviluppare servizi sempre più vicini ai bisogni dei pazienti. È questo l’obiettivo della convenzione tra l’Università di Pisa e Farmacie Comunali Pisa S.p.A., firmata oggi, mercoledì 28 ottobre, in Rettorato dal rettore Riccardo Zucchi e dall’amministratore unico della società Raffaele Magaldi. L’intesa avvia una collaborazione per realizzare percorsi universitari di formazione continua rivolti a farmacisti e farmaciste.

La convenzione dà attuazione al “Patto del Cherubino”, nato da un incontro in Rettorato tra il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il rettore Riccardo Zucchi, il vicepresidente nazionale di Assofarm Andrea Porcaro D’Ambrosio, il delegato dell’Ateneo per i rapporti con il territorio professor Marco Macchia e la professoressa Caterina Rizzo del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e chirurgia. Da quel confronto ha preso avvio il percorso di collaborazione per valorizzare il ruolo delle farmacie nell’assistenza territoriale, a partire dalla formazione e dall’aggiornamento professionale.

“Il rapporto con il territorio è una delle attività istituzionali dell'Università - ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi - In questo quadro, la collaborazione con Farmacie Comunali Pisa assume un significato particolare per la sua connotazione fortemente didattica. In particolare, si focalizza su uno degli aspetti più innovative e flessibili della formazione universitaria, ovvero la formazione post-laurea. Questa convenzione è il risultato di un percorso condiviso e un esempio della direzione in cui vogliamo proseguire: una formazione sempre più aperta al territorio, flessibile e capace di rispondere ai bisogni della società”.

La convenzione, in vigore per tre anni accademici a partire dal 2026-2027, prevede l’attivazione di corsi di perfezionamento post-laurea e di attività di aggiornamento da parte dell’Università di Pisa in collaborazione con L’Officina di Galeno quale espressione di Farmacie Comunali Pisa S.p.A., rivolte ai professionisti e alle professioniste che operano nel settore.

"La firma di questa convenzione rappresenta un passaggio importante per Farmacie Comunali Pisa, che attraverso L’Officina di Galeno promuove occasioni di confronto, formazione e crescita per la professione farmaceutica - ha dichiarato Raffaele Magaldi, amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa S.P.A. - L’Officina di Galeno è infatti espressione dell’impegno della nostra Società nel favorire il dialogo tra mondo accademico, professionisti e istituzioni, con l’obiettivo di contribuire all’evoluzione del sistema farmacia e alla valorizzazione del ruolo del farmacista. La collaborazione con l’Università di Pisa consente di mettere in relazione le competenze scientifiche e didattiche dell’Ateneo con l’esperienza maturata quotidianamente nelle farmacie pubbliche, creando le condizioni per sviluppare percorsi formativi qualificati e concretamente legati alle esigenze della professione. Crediamo che investire nella formazione significhi investire nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e nella capacità delle farmacie di rispondere a bisogni di salute in continua evoluzione. Questa convenzione rappresenta quindi non soltanto un’opportunità di crescita professionale, ma anche un contributo concreto al rafforzamento del ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità".

L’intesa mette in relazione le competenze scientifiche e didattiche dell’Ateneo con l’esperienza di Farmacie Comunali Pisa, anche in veste di promotore della "Fondazione de L’Officina di Galeno". L'obiettivo è sostenere una formazione qualificata che contribuisca all’innovazione del sistema farmacia, prestando attenzione alle esigenze di chi vi lavora e delle persone che vi si rivolgono.

"Sono molto felice e orgoglioso che oggi si sia sottoscritto questo documento che ci impegna reciprocamente aprendo nuove vie alla crescita della professione di farmacista e della struttura della farmacia – ha commentato Andrea Porcaro D’Ambrosio fondatore de L’Officina di Galeno - Si realizza il mio progetto ideato sotto il gonfalone del cherubino e che porterà le insegne de L’Officina di Galeno. Adesso vogliamo, da un lato realizzare insieme il corso di perfezionamento post-laurea "FarmaFrontiera", dall’altro concludere velocemente l’iter di realizzazione della Fondazione de L’Officina di Galeno, così da dare immediatamente corpo al Centro Studi Nazionale di Assofarm a noi affidato dalla federazione delle farmacie comunali in occasione dell’ultima e quarta Riunione tenuta a Pisa il settembre scorso".

Referenti dell’Università di Pisa per l’accordo sono il professor Marco Macchia Delegato per i Rapporti con il Territorio, la professoressa Caterina Rizzo del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia e la professoressa Anna Monreale Delegata per i Master e per la formazione continua. Referenti per Farmacie Comunali sono Raffaele Magaldi A.U. e L.R.P.T. di Farmacie Comunali Pisa S.p.A., Elisa Cascio coordinatrice organizzativa de L’Officina di Galeno e Andrea Porcaro D’Ambrosio fondatore de L’Officina di Galeno.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa