Pro Loco di Montespertoli, Matteo Carcapede è il nuovo presidente

Matteo Carcapede è il nuovo presidente della Pro Loco di Montespertoli. Il Consiglio Direttivo si è riunito per la prima volta mercoledì 21 ottobre nella sala consiliare del Comune e ha assegnato le cariche.

Vicepresidente è Martina Francolini, tesoriera Delene Bilisari, segretario Aniello Veneri. Del Consiglio fanno parte anche Alice Malanchi, Gianni Salverini, Giulia Maestrini, Marta Vignozzi, Gemma Ceccatelli e Paola Facchini.

La Pro Loco lavora da anni per far conoscere il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico di Montespertoli. Il nuovo Consiglio intende proseguire su questa strada e rafforzarla, coinvolgendo i soci e la comunità locale.

“La Pro Loco per un Comune è una risorsa imprescindibile – dichiara il sindaco Alessio Mugnaini –. Auguro al nuovo Consiglio di fare bene per Montespertoli e di stringere anche più duraturi rapporti con il Comitato delle Contrade, con le altre associazioni del paese ma anche con le numerose strutture ricettive e commerciali del territorio. Dal senso di appartenenza e dall’amore per il nostro paese può nascere una nuova bella storia.”

“Ringrazio tutto il Consiglio per la nomina e, in particolare, i nuovi membri per la fiducia che hanno scelto di accordarmi. È una responsabilità che accolgo con entusiasmo, consapevole del valore che la Pro Loco rappresenta per Montespertoli e per tutta la sua comunità. - dichiara Matteo Carcapede - “Credo che la forza della nostra associazione stia nella capacità di fare rete, mettere insieme idee ed energie e collaborare con le realtà del territorio. L’obiettivo è proseguire il lavoro fatto finora, valorizzando le tradizioni e le eccellenze di Montespertoli, ma anche aprire nuove strade, coinvolgere sempre più persone e dare vita a iniziative che facciano sentire tutti parte di una comunità viva e partecipe. Inizia un percorso che vogliamo affrontare con spirito di squadra, ascolto e voglia di fare, insieme ai soci, alle associazioni, alle istituzioni e a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo.”

La Pro Loco è aperta a chiunque voglia dare una mano alla vita del paese. Il nuovo Consiglio invita i residenti ad avvicinarsi all’associazione e a partecipare alle sue attività. Il Comune di Montespertoli rivolge ai componenti del nuovo Consiglio un in bocca al lupo per il mandato appena iniziato.

Fonte: Comune di Montespertoli

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