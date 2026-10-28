Rapina a una donna a Montevarchi, 17enne sottoposto a misura cautelare

Un 17enne è stato sottoposto a una misura cautelare perché ritenuto il presunto autore di una rapina avvenuta il 28 luglio a Montevarchi, in provincia di Arezzo. In quell'occasione una donna che passeggiava per strada era stata aggredita alle spalle e derubata del medaglione d'oro che portava al collo. La vittima aveva riportato lievi lesioni cutanee.

Le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio pubblico, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione, individuare gli indumenti indossati dal presunto responsabile e ricostruirne il percorso di fuga.

Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto nei confronti del ragazzo la misura cautelare delle prescrizioni, eseguita dai carabinieri.

Il provvedimento prevede, tra gli altri obblighi, contatti regolari con l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi territoriali. Il 17enne dovrà inoltre collaborare con il centro per l'impiego e con i servizi competenti per intraprendere e mantenere un percorso formativo o lavorativo, oltre a praticare regolarmente attività sportiva secondo le indicazioni concordate con i servizi territoriali.