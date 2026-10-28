Rosignano, trovato corpo senza vita di un uomo in mare

Cronaca Rosignano Marittimo
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Accertamenti in corso

Nelle scorse ore è stato ritrovato il corpo di un uomo in mare in località Chioma, nel comune di Rosignano. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia, che ha avviato gli accertamenti. Il medico del 118 intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, di circa sessant'anni. La salma è stata consegnata all'autorità giudiziaria.

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