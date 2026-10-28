Santa Maria a Monte, Del Grande fa il punto su via Capannoli: "Interventi già avviati"

"Sicurezza, tutela del centro storico e interventi concreti". Il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande interviene sulla situazione di Via Capannoli, facendo il punto sulle iniziative intraprese dall'Amministrazione, spiega il Comune in una nota, per affrontare le criticità strutturali e le condizioni di degrado presenti nella zona. "La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta della nostra Amministrazione. Non ci limitiamo a prendere atto delle problematiche, ma lavoriamo per individuare soluzioni concrete, coinvolgendo direttamente i residenti e chiamando ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità".

Del Grande ricostruisce quindi le attività già avviate. "Il 9 ottobre abbiamo organizzato un incontro con i residenti di Via Capannoli e delle aree limitrofe, proprio per ascoltare le loro preoccupazioni e valutare insieme gli interventi necessari. Un confronto diretto e costruttivo, al quale sono seguiti immediatamente i fatti. Già il 13 ottobre è stata emanata l'ordinanza che vieta la sosta nel tratto interessato dalle criticità del muro di sostegno. Ma non ci siamo fermati alle transenne".

A seguito dell'incontro, infatti, gli uffici comunali hanno avviato specifici procedimenti nei confronti dei proprietari degli immobili interessati, finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture pericolanti e all'eliminazione delle situazioni di degrado igienico-sanitario. "I soggetti coinvolti stanno già fornendo riscontri e collaborando con gli uffici. È un segnale importante, perché la tutela del nostro centro storico richiede anche senso di responsabilità da parte dei privati. Il Comune deve fare la propria parte, ma è altrettanto necessario che ciascun proprietario intervenga sulle situazioni di propria competenza".

Particolare attenzione, proseguono dal Comune, è rivolta al muro di sostegno di Via Capannoli e Via XXIV Maggio, che si affaccia in gran parte su una proprietà privata. "Stiamo valutando le possibili soluzioni tecniche, coinvolgendo anche la Soprintendenza, per individuare un primo intervento da realizzare nel più breve tempo possibile, finalizzato alla messa in sicurezza del muro. Successivamente, in base alle risorse di bilancio disponibili, sarà necessario affrontare un secondo intervento, più complesso e articolato, per il recupero strutturale del manufatto e il ripristino del parapetto, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche dei luoghi".

Il sindaco sottolinea infine l'importanza di affrontare queste problematiche con serietà e programmazione, evitando soluzioni improvvisate. "Quando si interviene su strutture delicate, in un contesto storico come quello di Santa Maria a Monte, servono valutazioni tecniche accurate, responsabilità e scelte ponderate. La sicurezza viene prima di tutto, ma gli interventi devono essere realizzati correttamente e con una visione di lungo periodo".

"La nostra linea è chiara: ascoltare i cittadini, affrontare i problemi e passare rapidamente dalle parole ai fatti" conclude Del Grande. "È quello che abbiamo fatto in Via Capannoli ed è quello che continueremo a fare. Perché amministrare significa assumersi responsabilità e dare risposte concrete, non limitarsi a parlare dei problemi".

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