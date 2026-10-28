Sciopero generale, informazioni sui possibili disservizi nel comune di Montelupo

È stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre. La mobilitazione coinvolgerà diversi comparti del settore pubblico e dei trasporti, comprese le funzioni locali.

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che non sarà in grado di garantire la piena operatività dei servizi al pubblico.

Nel corso della giornata saranno comunque assicurate le attività considerate essenziali: lo Stato Civile sarà operativo per le registrazioni di nascite e decessi dalle 8.30 alle 13.00; i servizi cimiteriali garantiranno trasporto, ricevimento e inumazione delle salme; saranno attive le funzioni di Protezione Civile e gli interventi urgenti di manutenzione da parte dei Lavori Pubblici. Il MMAB garantisce l'apertura per i servizi essenziali nella fascia oraria 09.00–14.00.

Per quanto riguarda i servizi scolastici.

Il trasporto scolastico dell’andata e il pre-scuola non sono garantiti, in considerazione della Circolare dell’Istituto Comprensivo Baccio in cui si prevede la necessità da parte dei genitori di assicurarsi personalmente del regolare avvio delle lezioni. Mentre al ritorno il trasporto scolastico è garantito solo per coloro che hanno svolto il normale orario di lezione.

La mensa scolastica potrebbe non essere garantita.

Non sono garantiti i servizi del nido Madamadorè e del nido Marcondiro.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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