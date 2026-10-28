"Sessant'anni dall'alluvione", mostra fotografica e approfondimento a Montecalvoli

"60 anni dall'alluvione 1966-2026" è il titolo dell'iniziativa promossa dall'"Associazione per Montecalvoli" in occasione dell'evento, che si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 21,15 presso l'Oratorio di S. Giorgio in Via Indipendenza a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte.

La serata prevede l'inaugurazione della mostra fotofragica e documentaria "L'alluvione del 1966 in provincia di Pisa" della Rete Archivi Pisani a cui seguirà un viaggio tra ieri e oggi per non dimenticare.

Presenti documenti e immagini dagli archivi e dalla stampa a cura della Dott.ssa Patrizia Marchetti, archivista. Interverranno l'Ing. Simone Dell'Aiuto, Genio Civile Regione Toscana, l'Ing. Massimo Ventavoli Presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, l'Ing. Ilaria Nieri Consulente Contratti di Fiume CB4, che parleranno de "l'Arno: da emergenza a risorsa attraverso la manutenzione e il contratto di Fiume".

Un momento di memoria, riflessione e consapevolezza sul nostro territorio a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Associazione per Montecalvoli