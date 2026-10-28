Torna Mercadera, una domenica di shopping all'aperto nel centro di Pontedera

Il piacere dello shopping all'aria aperta, il gusto di frequentare gli spazi pubblici in una giornata di commercio: domenica 1° novembre, dalle 8.00 alle 19.00, piazza Martiri della Libertà e piazza Garibaldi ospiteranno Mercadera, il mercato di qualità organizzato da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pontedera.

Pontedera si prepara dunque ad accogliere una nuova edizione del format ideato e sviluppato da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa per promuovere il commercio ambulante di qualità e contribuire a rendere il centro cittadino un luogo vivo, attrattivo e ricco di opportunità per lo shopping.

Per l’intera giornata, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, le due piazze del centro si trasformeranno in uno spazio dedicato agli acquisti, con banchi selezionati e proposte per lo shopping autunnale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione per vivere la città e riscoprire il valore del commercio su area pubblica.

"Siamo felici di portare a Pontedera il nostro format, ideato e sviluppato da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro degli ambulanti e creare occasioni concrete di incontro tra commercio e cittadini - dichiarano Mirco Sbrolli, presidente provinciale di ANVA Confesercenti, e Claudio Del Sarto, responsabile provinciale. - Mercadera è un marchio in cui abbiamo creduto fin dall'inizio e che abbiamo voluto far crescere come strumento di promozione del commercio di qualità. Con questa iniziativa vogliamo portare persone in centro, creare movimento e offrire nuove opportunità agli operatori e alle attività del territorio".

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento agli sponsor che sostengono l’iniziativa: Crv Volterra e Futurline di Futura Cavallini oltre che all'amministrazione comunale di Pontedera per il supporto organizzativo e, in particolare, all'assessore al Commercio Alessandro Puccinelli, per l'attenzione e il costante sostegno dimostrati nei confronti della categoria degli ambulanti.

"La nostra missione è favorire il commercio in tutte le sue forme, sostenendo le imprese e promuovendo iniziative capaci di animare i centri urbani - proseguono Sbrolli e Del Sarto. - Crediamo che i mercati di qualità rappresentino un valore aggiunto per le città: contribuiscono ad attrarre visitatori, a rendere più vivaci gli spazi pubblici e a rafforzare il rapporto tra commercio e comunità".

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti Pisa

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