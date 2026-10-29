Livorno, nonna Mela compie 100 anni

Ha compiuto cento anni la signora Olema Ridolfi Crocchi, per i nipoti semplicemente nonna Mèla.

Originaria di Murlo, in provincia di Siena, si è sposata nel 1948, poi sul finire degli anni ‘60 si è trasferita con il marito ed il figlio a Livorno.

Nonna Mela ha viaggiato molto, si può dire che ha girato il mondo seguendo il marito nelle sue attività, con lunghi soggiorni soprattutto in Sudamerica, tra Argentina ed Uruguay.

Tante persone a Livorno si ricordano di lei per aver gestito, dal 1970 al 1986, un negozio di lana e filati in corso Amedeo 80.

Adesso vive con il figlio e la nuora, ha due nipoti e tre bisnipoti e gode di una buona salute. All’anagrafe è stata registrata il 29 ottobre 1926, in realtà era nata diversi giorni prima e infatti ha già spento le cento candeline durante una bella festa alla quale hanno partecipato parenti ed amici giunti da tutta Italia.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale, con gli auguri della città

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa