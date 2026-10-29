Dalla Regione 400mila euro per il Palazzo Mediceo di Seravezza

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Firmato dal presidente Eugenio Giani il decreto che approva l’accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Seravezza

Firmato dal presidente Eugenio Giani il decreto che approva l’accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Seravezza (Lu), con il quale si destinano 400mila euro ad interventi sul Palazzo Mediceo.

I lavori serviranno per migliorare la sicurezza dello storico edificio e per adeguarlo alle prescrizioni di legge e alle esigenze di tutela, in particolare attuando una serie di opere edili e impiantistiche per potenziare i sistemi antincendio, di allarme, di illuminazione e di rilevazione delle emergenze.

Si tratta di un luogo di straordinario valore – sottolinea il presidente Giani sede di  mostre e iniziative di grande interesse promosse dall’amministrazione comunale. Questo intervento è il segno dell’importanza che la Regione attribuisce alla promozione culturale in una zona strategica della Toscana ed in particolare della Versilia medicea”.

Fonte: Regione Toscana

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