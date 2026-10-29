A Dire Fare Teatrare arriva 'Trame su misura'

A Dire Fare Teatrare, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che anima le domeniche pomeriggio al Minimal Teatro di Empoli domenica 1 novembre Trame su misura vol. 1 con Renzo Boldrini, immagini dal vivo Daria Palotti, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Si raccontano due storie. Il lupo e i sette capretti, ripensata in chiave ironica immaginando sette caprette, sorelle di particolare bellezza, fra le quali spicca Giulietta la capretta nera che grazie alla sua sfumatura di colore eviterà che il lupo Romeo divori le sette sorelle: lui rimane abbagliato da Giulietta, da tanta bellezza decidendo di mangiare solo la capretta nera…. ma con gli occhi!!!

Una fiaba dove trionfa l’amore a dispetto delle differenze di colore, aspetto e provenienza.

Ne I tre porcellini, il lupo, come se conoscesse già il copione della storia, inizia il suo attacco dalla casa di mattoni, passando senza incidenti dal camino, per distruggere poi la casa di legno e, dopo aver gustato i due primi fratelli, dirigersi verso la casa di paglia del più piccolo dei porcelli. Ma ecco il colpo di scena: il porcellino non ha paura e sfida il lupo a chi ha più fame.

Età consigliata: 3-10 anni.

Il programma della rassegna proseguirà per tutto il mese di novembre con un fitto calendario di appuntamenti: domenica 8 novembre la compagnia Gli Alcuni presenta Specchio, specchio delle mie brame, età consigliata: 3-10 anni; domenica 15 novembre Arca di Noè in scena con Gretel, Hansel e la strega Clodoalda età consigliata: 4-10 anni; domenica 22 novembre un’altra produzione di Giallo Mare Minimal Teatro con Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci, età consigliata: 3-10 anni infine domenica 29 novembre la compagnia Pupi di Stac con Pierino e il lupo, età consigliata: 5-10 anni).

La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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