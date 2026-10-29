Aggredirono e rapinarono un 29enne a Livorno, tre arresti

Cronaca Livorno
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I fatti risalgono al luglio scorso quando la vittima sarebbe stata assalita da più persone e derubata. Eseguite tre custodie cautelari in carcere

Tre uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Livorno, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, con l'accusa di rapina e lesioni aggravate ai danni di un 29enne, vittima di un'aggressione avvenuta lo scorso luglio sul lungomare. Altre due persone coinvolte sono ancora da identificare.

I tre, di età tra i 20 e i 26 anni, di origine tunisina, devono rispondere inoltre di denuncia per furto e porto di strumenti atti a offendere. Come spiegato dalla polizia di Livorno si è trattato di un'indagine complessa, diretta dalla procura, poiché i tre erano tutti senza fissa dimora e dunque difficilmente rintracciabili.

Il 29enne vittima dell'aggressione, connazionale delle persone arrestate, come ricostruito dopo essere stato avvicinato e minacciato dal gruppo inizialmente era riuscito a fuggire, per poi essere raggiunto e picchiato con violenza, anche con una mazza da baseball, e ferito con un coltello ad una gamba. Dopo l'aggressione era stato rapinato di una collanina d'oro, del portafogli contenente 700 euro e del telefonino. In seguito il gruppo fuggì, lasciando il 29enne a terra. Soccorso dal 118 con gravi ferite, fu trasportato in ospedale.

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