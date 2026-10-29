Aggressione al Luna Park di Tirrenia per una maglietta del Livorno: denunciati quattro minorenni

Cronaca Pisa
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Un’aggressione legata alla rivalità tra Pisa e Livorno sarebbe all’origine dell’episodio avvenuto lo scorso agosto al Luna Park di Tirrenia, sul litorale pisano. Quattro adolescenti pisani, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati dalla Procura minorile di Firenze per rapina aggravata e lesioni personali, al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Pisa.

A finire nel mirino del gruppo è stato un coetaneo livornese, preso di mira per la maglietta che indossava, sulla quale comparivano le scritte «Livorno è la mia città» e «Appartenenza Labronica», riconducibili agli ambienti degli ultrà del Livorno calcio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro ragazzi avrebbero accerchiato il giovane, intimandogli di togliersi la maglietta oppure di indossarla al contrario, così da nascondere le scritte. Dopo ripetute insistenze, il ragazzo si sarebbe sfilato il capo d’abbigliamento, ma a quel punto il gruppo lo avrebbe nuovamente circondato, strappandogli la maglietta prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Determinante per le indagini è stata la segnalazione della vittima, che ha contattato la polizia fornendo una descrizione dettagliata dei presunti aggressori. Gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile hanno consentito di risalire all’identità dei quattro minorenni, per i quali è scattata la denuncia.

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