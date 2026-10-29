Aggressioni a operatori sanitari, incontro tra personale e forze dell'ordine in Prefettura a Pisa

Si è svolto stamani in Prefettura a Pisa il primo dei tre incontri formativi dal titolo "Aggressioni nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie: tecniche e modalità operative nella gestione di situazioni di conflitto".

L’iniziativa, promossa dal Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, ha dato avvio ad un ciclo di incontri nell’ambito delle attività previste dal "Protocollo per la gestione degli interventi urgenti nei casi di episodi di aggressione e di violenza nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie", sottoscritto nel 2024 dalla Prefettura con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

L’evento, rivolto al personale medico, infermieristico e agli operatori socio-sanitari dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura del territorio e alle Forze di Polizia, ha costituito un momento di confronto, volto a favorire la condivisione di tecniche e modalità operative da adottare nelle situazioni di conflitto, emergenziali e non emergenziali.

All’incontro hanno partecipato, per le Aziende firmatarie del Protocollo, il Dott. Gabriele Morotti, Direttore Amministrativo della Azienda USL, e la Dott.ssa Carola Martino, Clinical Risk Manager dell’AUOP. Erano, altresì, presenti il Questore, Salvatore Barilaro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Ivan Boracchia e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Dario Sopranzetti.

Particolare interesse hanno suscitato gli interventi delle Forze dell'Ordine che, attraverso una dimostrazione di un’istruttrice tecnico operativa della Polizia di Stato, hanno offerto dei suggerimenti pratici da attuare in caso di emergenza e, con l’intervento di un negoziatore dell’Arma dei Carabinieri, hanno evidenziato il ruolo della comunicazione, quale tecnica di de-escalation per disinnescare situazioni di conflitto, senza tralasciare un inquadramento normativo e giurisprudenziale del tema, delineato dalla Guardia di Finanza.

La mattinata è poi proseguita con gli interventi di alcuni Dirigenti e del personale medico e infermieristico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, i quali hanno illustrato le strategie di gestione di situazioni critiche e le procedure di intervento da attivare in caso di emergenza, anche mediante la presentazione di casi pratici, ricostruiti sulla base dell’analisi di esperienze cliniche.

L’incontro si è chiuso con un proficuo confronto tra i partecipanti sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalle Aziende Sanitarie, in collaborazione con le Forze di Polizia, anche con riferimento alla vigilanza, ai dispositivi di allarme e alla videosorveglianza.

Sono previsti ulteriori incontri nel mese di novembre per proseguire il confronto e l’esame congiunto delle tematiche relative alla tutela della sicurezza del personale e alla serenità dei luoghi di cura.

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