Agricoltura, caro carburanti, riforma della Pac: regioni a confronto con il ministro Lollobrigida

Regioni e Ministero al lavoro per sostenere le imprese agricole di fronte all’aumento dei costi di produzione e per promuovere una Politica agricola comune più forte, semplice e adeguatamente finanziata. Si è svolta oggi, 29 ottobre, in videocollegamento, la riunione promossa e coordinata dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, con gli assessori all’Agricoltura delle Regioni e delle Province autonome.

Al centro del confronto, l’emergenza legata all’aumento dei costi di produzione e in particolare, dei carburanti agricoli. Il ministro ha illustrato gli interventi predisposti dal Governo: un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per il carburante agricolo, pari al 20 per cento delle spese sostenute tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi al litro; altre risorse destinate alla riduzione delle accise sul gasolio agricolo previste per il 2027 nel disegno di legge di bilancio e oltre un miliardo di euro di risorse per interventi sull’agricoltura stanziato attraverso il provvedimento “ColtivaItalia”.

Nel corso della riunione, le Regioni hanno presentato le misure già attivate o in fase di definizione per affiancare gli interventi nazionali. L’obiettivo è costruire una risposta coordinata ed efficace, basata sulla complementarità tra gli strumenti disponibili e sul pieno rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali.

Il confronto ha riguardato anche gli esiti del Consiglio Agrifish del 26 ottobre, nel corso del quale l’Italia ha chiesto di estendere il sostegno eccezionale del Feasr, già accordato per l’aumento dei costi dei fertilizzanti, anche ai maggiori costi sostenuti dalle imprese agricole per l’acquisto dei carburanti. Durante il Consiglio Agrifish, è proseguito anche il negoziato sulla Pac post-2027, con particolare attenzione alla necessità di assicurare risorse finanziarie adeguate, tutelare la redditività delle imprese agricole e introdurre una reale semplificazione degli adempimenti.

Nel sottolineare l’importanza delle iniziative illustrate dal Ministro, l’assessore all’Agricoltura della Toscana, Leonardo Marras, auspica che la proposta di estendere il sostegno eccezionale del Feasr ai maggiori costi dei carburanti possa trovare rapidamente conferma.

"È necessario agire con tempestività e in modo coordinato, affinché le misure nazionali, regionali ed europee possano tradursi in un sostegno concreto per le imprese agricole. L’estensione del sostegno eccezionale del Feasr consentirebbe alle Regioni di rafforzare gli interventi nei rispettivi territori, offrendo una risposta alle difficoltà che il settore sta affrontando".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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