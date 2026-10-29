Ai domiciliari per molestie, si allontana: arrestato 54enne

Cronaca Santa Maria a Monte
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Nella serata del 27 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 54 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.

La vicenda era iniziata nel marzo 2026, quando l’ex convivente aveva denunciato ai Carabinieri di San Giuliano Terme ripetute condotte offensive e moleste. Le indagini, svolte con il supporto della task force provinciale specializzata, avevano documentato lo stato di ansia e timore vissuto dalla donna.

Le successive violazioni delle prescrizioni imposte, accertate durante i controlli dei militari, hanno portato il Tribunale di Pisa a revocare la misura precedente e a disporre il trasferimento dell’uomo in carcere.

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