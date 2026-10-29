Alla Fondazione Gruppo Lupi il premio Nexum per la sicurezza sul lavoro

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Il riconoscimento è stato consegnato a Valerio Martinelli e Giacomo Gronchi durante la convention di Conapi nazionale a Roma, in occasione dei vent'anni della Confederazione

La Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori ha consegnato alla Fondazione Gruppo Lupi ETS di Pontedera il premio Nexum della "Cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

La cerimonia si è svolta a Roma il 24 Ottobre scorso durante la convention che ha celebrato i vent'anni di Conapi nazionale. "Un'occasione utile per costruire nuove alleanze e nuove sinergie, confrontandosi anche con le istituzioni come il senatore Giorgio Salvitti, consigliere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" ha commentato il direttore scientifico della Fondazione Gruppo Lupi, Valerio Martinelli.

Il riconoscimento è stato consegnato a Valerio Martinelli e a Giacomo Gronchi, ceo del Gruppo Lupi dalla conduttrice dell'evento, da Veronica Maya, giornalista di TV2000, che ha accompagnato il pubblico in un percorso che ha intrecciato la storia della Confederazione con le prospettive della rappresentanza, della tutela e dello sviluppo delle attività produttive.

Fonte: Ufficio stampa

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