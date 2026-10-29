Alluvione a Firenze, a 60 anni dal disastro il giornalismo toscano racconta quei giorni

A sessant’anni dall’alluvione che il 4 novembre 1966 segnò profondamente Firenze e la Toscana, il giornalismo torna a raccontare quei giorni attraverso le pagine dei giornali, le testimonianze dei protagonisti, le immagini e i documenti degli archivi. Un’occasione per ripercorrere una delle pagine più drammatiche della storia della città, ma anche per riscoprire vicende meno conosciute e il grande impegno di una comunità che seppe reagire alla devastazione.

L’appuntamento è per lunedì 2 novembre 2026, alle ore 17.30, nel salottino del Teatro della Pergola, in via della Pergola 30 a Firenze, con l’incontro “La storia in prima pagina. Firenze, sessant’anni dopo l’alluvione, il racconto del giornalismo toscano. Storie, testimonianze e documenti”. Un incontro per scoprire ciò che ancora non conosciamo, attraverso il lavoro di chi ha documentato e approfondito uno degli eventi più significativi della storia contemporanea della città.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della sindaca di Firenze Sara Funaro. Interverranno l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, Maria Adele De Francisci, caporedattrice della TGR Rai Toscana, Fabio Galati, caporedattore di Repubblica Firenze, Cristiano Marcacci, direttore del Tirreno, Carlo Nicotra, caporedattore responsabile del Corriere Fiorentino, e Agnese Pini, direttrice di QN La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno.

Al centro dell’incontro ci saranno gli speciali editoriali realizzati dalle principali testate giornalistiche toscane in occasione del sessantesimo anniversario dell’alluvione. Ogni testata giornalistica presenterà il proprio lavoro, illustrando le scelte editoriali, i documenti recuperati e gli approfondimenti che saranno distribuiti insieme alle rispettive edizioni per i 60 anni dalla alluvione. La Rai contribuirà al percorso di ricostruzione con un documentario realizzato dalla TGR Toscana. Ad accompagnare il pomeriggio saranno gli interventi musicali del l’orchestra La Nuova Pippolese, in un appuntamento che intreccia cronaca, cultura e approfondimento per riportare al centro una vicenda che appartiene a Firenze e l’intera Toscana

Fonte: Regione Toscana

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