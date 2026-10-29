Arrestato un 45enne per stalking nei confronti dell’ex compagna

La Squadra Mobile di Pisa ha arrestato un uomo tunisino di 45 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking nei confronti dell’ex compagna, madre di sua figlia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a continue telefonate, pedinamenti, ingiurie e minacce sin dalla scarcerazione nel 2024. Le indagini, avviate dopo un intervento della polizia lo scorso 9 ottobre, hanno permesso di raccogliere elementi attraverso l’analisi delle chat e diverse testimonianze.

L’uomo, già condannato in passato per aver ferito la stessa donna con un trincetto, è stato rintracciato sabato mattina in un capanno di fortuna nella zona rurale di via di Gello, a Pisa.