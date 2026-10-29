Buongiorno, ci avviciniamo alla Festa di Halloween e per l'occasione propongo la ricetta dei biscotti di Halloween realizzati con la pasta frolla e poi utilizzando stampini a tema come bare, pipistrelli, ragentti e la sagoma inconfondibile di Jack O'Lantern. Voi potete prendere gli stampini che vi piacciono di più o che avete già in casa. I biscotti potete realizzarli con i vostri bambini o nipotini così sarà un divertimento per tutta la famiglia. Biscottini che saranno uno spasso per la festa di Halloween o un momento goloso per una merenda.

La ricetta l'ho presa sul sito Fatto in Casa da Benedetta:

https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/biscotti-halloween/

Biscotti di Halloween

Ingredienti per 50 biscotti

per la pasta frolla

2 uova

160 g zucchero

estratto di vaniglia

sale fino

180 g burro fuso

500 g farina + q.b. per lo spolvero per farcitura e decorazione

crema di nocciole q.b.

cioccolato fondente q.b. fuso

zuccherini colorati q.b.

occhi di zucchero q.b.

Preparazione:

Mettiamo le uova in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero, il sale, l’estratto di vaniglia e il burro. Mescoliamo gli ingredienti con una forchetta fino a rendere il tutto omogeneo. Incorporiamo la farina, un po’ per volta, e mescoliamo prima con una spatola. Quando l’impasto inizia a sembrare compatto, lavoriamolo a mano prima nella ciotola poi sul piano infarinato. Formiamo un panetto, avvolgiamolo con la pellicola per alimenti e lasciamolo rassodare in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo stendiamo con il mattarello metà panetto su un foglio di carta forno infarinato fino ad arrivare a uno spessore di circa 4-5 millimetri. L’altra metà lasciamola in frigo fino al momento di usarla. Ritagliamo i biscotti con gli appositi stampini. Mettiamo i biscotti su una teglia coperta di carta forno, distanziandoli tra loro ed eliminando eventuali pezzi di impasto in eccesso. Lasciamo interi solo metà dei biscotti Jack O’Lantern mentre nell’altra metà facciamo i buchi per occhi, naso e bocca. Cuociamo in forno statico preriscaldato a 170 °C per 12 minuti. Poi sforniamo i biscotti e facciamoli raffreddare. Per la decorazione, spalmiamo la crema di nocciole sui biscotti Jack O’Lantern interi e copriamo con quelli con i buchini. Con una sac à poche con la punta sottilissima disegniamo gli occhietti di cioccolato fondente fuso sia ai pipistrelli che ai ragnetti. Attacchiamo sopra il cioccolato degli zuccherini a forma di occhi. Infine, copriamo le bare con il cioccolato fuso e aggiungiamo sopra degli zuccherini colorati. Lasciamo rassodare il cioccolato per una decina di minuti e i nostri biscotti di Halloween sono pronti da gustare!

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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