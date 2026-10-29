Supera la soglia di 1,32 miliardi di euro la DOP economy della Toscana (1,14 miliardi nel vino e 187 milioni nel food), trainando un comparto agroalimentare da 5,5 miliardi di euro. Forte del primato italiano di 90 prodotti a denominazione protetta, il settore delle IG si conferma una leva decisiva di valore per oltre 16.700 operatori; radicata, inoltre, la presenza, dell'imprenditoria femminile che vede coinvolte oltre il 30,4 % delle aziende agricole complessive. È la fotografia emersa questa mattina durante il convegno "Agricoltura toscana: modello di buon vivere. Radici, qualità e valore delle produzioni DOP e IGP", svoltosi nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze in occasione dell'ottava edizione di BuyFood Toscana, manifestazione promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana in sinergia con la rete di Vetrina Toscana.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali dell'assessore regionale all'Agricoltura ed Economia Leonardo Marras, del consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze Carlo Boni e del presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti. La visione strategica dell'evento è stata approfondita nella sessione dedicata al network organizzativo da Gennaro Giliberti (Regione Toscana), Aldo Cursano (PromoFirenze) e Francesco Palumbo (Fondazione Sistema Toscana). I numeri del comparto sono stati illustrati nel dettaglio da Fabio Del Bravo (Direzione Filiere e Analisi dei Mercati di ISMEA), sulla base del report economico elaborato ad hoc dall'istituto per BuyFood Toscana 2026.

LA TENUTA ECONOMICA DELLE DENOMINAZIONI: IL VALORE DEL FOOD E DEL WINE. Il sistema toscano delle Indicazioni Geografiche analizzato dall’ ISMEA presidia con solidità i vertici nazionali: con 90 riconoscimenti complessivi registrati a livello europeo oltre a due spiriti, la Toscana consolida il primato italiano per patrimonio certificato. Di questi, ben 32 appartengono al comparto Food (equamente suddivisi in 16 DOP e 16 IGP), a cui si sommano 58 denominazioni vitivinicole e 2 bevande spiritose IG. La Toscana si conferma la terza regione d'Italia per impatto economico del vino IG (1,139 miliardi di euro) e si colloca stabilmente tra le prime dieci realtà del Paese per il cibo a denominazione, attestandosi a 187 milioni di euro alla produzione con un tessuto di 11.327 operatori impegnati sul territorio.

All'interno del paniere food, oltre il 70% del valore alla produzione è concentrato in tre filiere cardine: prodotti a base di carne (28%, pari a 53 milioni di euro), prodotti da forno e dolciari (25%, 47 milioni) e formaggi (20%, 37 milioni), a cui si affianca la voce strategica dell'olio extravergine di oliva (18%, 34 milioni di euro, cresciuto del +9,4% nell'ultimo anno). A fare da traino sono cinque eccellenze che assorbono da sole l'84% del valore totale delle IG del cibo toscano: Cantuccini Toscani IGP (40 milioni di euro, secondo prodotto dolciario IG a livello nazionale), Pecorino Toscano DOP (35 milioni), Prosciutto Toscano DOP (34 milioni), Olio Toscano IGP (32 milioni di euro, in crescita dell'8,9% in valore e del 9,5% in volume) e Finocchiona IGP (15 milioni). Un mosaico produttivo radicato che testimonia l'efficacia del modello toscano nel trasformare la reputazione di origine in ricchezza distribuita lungo filiera,

L’EXPORT AGROALIMENTARE TOSCANO TRA MERCATI GLOBALI E CANALI DELLE IG. La proiezione internazionale si conferma uno dei principali punti di forza dell'agroalimentare toscano, forte della reputazione delle sue produzioni e di una costante domanda estera di qualità. Con un valore di 3,6 miliardi di euro, la quota regionale di export agroalimentare sul totale nazionale è pari al 5% e pesa per il 4,7% del totale delle merci esportate dalla Toscana. Nel 2025 il comparto ha registrato una contrazione del -7,8%, muovendosi in controtendenza rispetto alla media dell'agroalimentare nazionale (+4,9%) e al dato dell'export toscano complessivo (+21,3%, trainato dalla manifattura). Sull'andamento hanno pesato più che altrove le incertezze geopolitiche, le barriere tariffarie negli Stati Uniti – mercato da cui dipende quasi un quarto delle vendite toscane – e il fisiologico rientro dei prezzi dell'olio extravergine d'oliva dopo i rincari record del 2024 per carenza di prodotto. A testimoniare la tenuta e l'alto livello di distintività del paniere toscano è il confronto sui valori medi all'esportazione, con le produzioni regionali che battono la media nazionale dei prezzi in ben 7 categorie su 11, a partire dai vini fermi in bottiglia fino ai formaggi stagionati e ai prodotti di panetteria e pasticceria.

Sul piano geografico, Stati Uniti, Germania e Francia concentrano il 44,8% delle vendite estere regionali. Gli USA restano il primo sbocco (23,2% dell'export regionale e oltre l'11,2% del food&wine italiano verso il Paese): qui l'olio EVO italiano a trazione toscana presidia il 36,9% delle quote d'importazione, con prezzi medi superiori del 15% rispetto ai competitor spagnoli e tunisini. In Germania (13,4% dell'export toscano), i prodotti regionali presidiano posizioni di vertice: i prodotti da forno e pasticceria sono secondi fornitori esteri (16,3% del mercato), anche i salumi e insaccati si posizionano al secondo posto con il 23,7% e i formaggi stagionati si attestano al terzo con l'11,2%.

A questo quadro si affianca l'export delle sole IG del cibo toscano, che raggiunge i 91 milioni di euro. Il 53% del valore viaggia verso i Paesi Extra-UE, trainati da Stati Uniti (34 milioni di euro), Regno Unito (6 milioni) e Canada (4 milioni). I mercati dell'Unione Europea pesano per il restante 47%, guidati da Germania (31 milioni di euro), Francia (3 milioni) e Paesi Bassi (2 milioni). Nel paniere delle denominazioni esportate spicca l'olio EVO certificato (46% del valore), seguito dai prodotti a base di carne (25%) e dai dolciari e panetteria (24%): filiere che mantengono un trend espansivo e solide prospettive di penetrazione sui mercati mondiali.

STRUTTURA PRODUTTIVA, BIOLOGICO E IL MODELLO AGRITURISTICO. Dietro il valore economico c'è un tessuto vivo di 41,5 mila imprese e 67 mila addetti tra campi e laboratori industriali, forte di un primato virtuoso: quasi un'azienda agricola su tre (il 30,4%) è guidata da donne, una presenza superiore alla media nazionale (27,8%). Una rete produttiva che custodisce 549 mila ettari di territorio, suddivisi per due terzi tra cereali e foraggi e per un quarto tra gli iconici oliveti e vigneti toscani. Su questo paesaggio la Toscana fa da battistrada europeo per la transizione ecologica: con 238 mila ettari coltivati a biologico, la quota bio tocca il 33,1% della SAU regionale (contro il 19,4% medio italiano). Un risultato che supera con largo anticipo gli obiettivi UE per il 2030, sostenuto da 13 distretti biologici e dalla seconda filiera d'Italia per aziende integrate tra coltivazione e trasformazione. A completare il modello del "buon vivere" è l'accoglienza rurale: con 5.859 strutture, la Toscana è saldamente la prima regione d'Italia per offerta agrituristica (oltre il 22% nazionale). Un turismo indissolubilmente legato alla tavola, dove la metà delle strutture produce direttamente DOP o IGP e oltre il 40% è biologico, attirando 1,4 milioni di arrivi e più di 5 milioni di presenze (per oltre il 70% internazionali) alla ricerca di esperienze autentiche a km zero.

DAL GUSTO AL BENESSERE: IL TALK SUL MODELLO TOSCANO E LA QUALITÀ MOLECOLARE. Momento centrale del confronto a Palazzo Medici Riccardi è stato il talk "Dal gusto alla destinazione: un viaggio nel viaggio", che ha visto la conduttrice Licia Colò a confronto con l'assessore Leonardo Marras sul principio del "fare bene fa bene": la visione in cui cura della terra, salute e tutela del paesaggio si traducono in identità e valore per chi vive e visita la Toscana, arricchita dalla testimonianza culinaria dello chef Simone Cipriani. A dare una base scientifica al binomio tra salute e territorio è stato il professor Pier Luigi Rossi (medico specialista in Scienza dell'Alimentazione e docente dell'Università di Siena), invitando a superare il mero calcolo calorico per guardare alla "qualità molecolare" del cibo. Il nostro organismo non si nutre di calorie, ma di molecole bioattive – come polifenoli e antiossidanti – capaci di favorire longevità e prevenzione. Composti che nascono dalla vitalità del terreno e da pratiche agricole non intensive, trasformando il terroir delle DOP e IGP toscane in una precisa garanzia di benessere a tavola.

SOSTENIBILITÀ, RICERCA E AREE INTERNE: IL PROGETTO SOFIG E L'ANALISI IRPET. Sul fronte della sostenibilità, il professor Giovanni Belletti dell'Ateneo fiorentino ha illustrato il progetto SOFIG, sostenuto dalla Regione Toscana che ha coinvolto la Fondazione PIN di Prato e 14 Consorzi di tutela. Un percorso concreto per dotare le filiere DOP e IGP di parametri oggettivi e condivisi con cui certificare le buone pratiche ambientali e sociali, trasformando la rendicontazione richiesta dall'Europa in un vantaggio competitivo sui mercati globali. A completare la sessione scientifica è stata l'analisi presentata da Sara Turchetti (IRPET) sul ruolo insostituibile delle Indicazioni Geografiche nelle aree interne e montane della Toscana: un presidio economico e identitario fondamentale per contrastare lo spopolamento e l'abbandono del territorio, la cui efficacia si moltiplica quando la tutela della denominazione si integra in reti di cooperazione locale, servizi diffusi e turismo enogastronomico.

GLI ANNIVERSARI DEI CONSORZI: DA 10 A 30 ANNI DI ECCELLENZA. La mattinata ha celebrato il lavoro, la continuità e la reputazione dei Consorzi di tutela toscani con la consegna degli attestati di riconoscimento per gli anniversari di fondazione e riconoscimento delle denominazioni. Traguardo storico dei trent'anni per sei pilastri dell'enogastronomia regionale: Pecorino Toscano DOP, Prosciutto Toscano DOP, Pecorino Romano DOP, Farro della Garfagnana IGP, Marrone del Mugello IGP e Fungo di Borgotaro IGP/DOP. Riconoscimento per i venticinque anni ai Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, affiancato dai quindici anni raggiunti da Farina di Castagne della Lunigiana DOP e Olio Extravergine di Oliva Seggiano DOP. A chiudere la cerimonia sono stati infine i riconoscimenti per il primo decennio di tutela conferiti a Cantuccini Toscani IGP (AssoCantuccini), Pane Toscano DOP e Mortadella di Prato IGP.

BUYFOOD TOSCANA 2026: BTOB E INIZIATIVE SUL CAMPO. Il convegno si inserisce nella cornice dell'ottava edizione di BuyFood Toscana. Tra il 28 e il 29 ottobre il Palazzo degli Affari ha ospitato oltre 600 incontri d'affari BtoB tra 58 produttori regionali selezionati tramite bando e 45 buyer internazionali provenienti da 20 Paesi (con 27 nuovi importatori al debutto), arricchiti da 5 tour sul territorio curati dal sistema camerale e dal Consorzio Olio DOP Chianti Classico. Il percorso divulgativo prevede fino al 1° novembre la "Settimana dei Prodotti DOP e IGP Toscani in 100 ristoranti" con l'Associazione QuORe. Dal 29 al 31 ottobre, infine, la stampa nazionale di settore sarà impegnata nel press tour in Maremma tra filiere biologiche, caseifici, frantoi storici e l'Azienda Regionale Agricola di Alberese.

BuyFood Toscana 2026 è un evento di Regione Toscana in accordo con Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L'evento, alla sua ottava edizione, si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Fondazione Sistema Toscana