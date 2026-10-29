Castelfranco, viola i domiciliari: 43enne trasferito in carcere

Cronaca Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

I Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno eseguito, nel pomeriggio del 27 ottobre, un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 43 anni, accusato di aver perseguitato l’ex compagna.

La vicenda risale all’estate del 2025, quando la donna aveva denunciato ripetute telefonate, messaggi e appostamenti sotto casa, finalizzati a controllare gli spostamenti suoi e della figlia minorenne. Nonostante gli arresti domiciliari, l’uomo avrebbe violato sistematicamente le prescrizioni imposte.

A seguito delle segnalazioni dei Carabinieri, la Sezione penale del Tribunale di Pisa ha disposto la revoca della precedente misura cautelare e la custodia in carcere.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Cronaca
29 Ottobre 2026

Orentano in lutto, è scomparso Giovanni Bianco

Tragedia nella mattinata di mercoledì 28 ottobre a Ponte a Moriano (Lucca), dove Giovanni Bianco, 78 anni, elettricista in pensione residente a Orentano (Castelfranco di Sotto), ha perso la vita [...]

Lucca
Cronaca
28 Ottobre 2026

Lucca, 78enne trovato senza vita in un fiume

Tragico ritrovamento questa mattina in un torrente a Ponte a Moriano, nel comune di Lucca, dove un uomo di 78 anni è stato rinvenuto privo di vita. Sul posto sono [...]

Pisa
Cronaca
26 Ottobre 2026

Sequestro da 3,8 milioni di euro nel Cuoio per presunta frode fiscale

Un sequestro preventivo del valore complessivo di 3,8 milioni di euro è stato eseguito dai militari della Guardia di finanza di Pisa nei confronti di una società di capitali e [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

torna a inizio pagina