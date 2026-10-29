Castelfranco, viola i domiciliari: 43enne trasferito in carcere

I Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno eseguito, nel pomeriggio del 27 ottobre, un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 43 anni, accusato di aver perseguitato l’ex compagna.

La vicenda risale all’estate del 2025, quando la donna aveva denunciato ripetute telefonate, messaggi e appostamenti sotto casa, finalizzati a controllare gli spostamenti suoi e della figlia minorenne. Nonostante gli arresti domiciliari, l’uomo avrebbe violato sistematicamente le prescrizioni imposte.

A seguito delle segnalazioni dei Carabinieri, la Sezione penale del Tribunale di Pisa ha disposto la revoca della precedente misura cautelare e la custodia in carcere.