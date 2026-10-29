Cinzia Bonali è la nuova direttrice generale di Montedomini

Cinzia Bonali è la nuova direttrice generale di Asp Firenze Montedomini. Classe 1970, manager con una consolidata esperienza nel settore sanitario e sociosanitario, Bonali ha ricoperto incarichi che hanno riguardato la gestione di strutture residenziali così come i percorsi di riorganizzazione dei servizi, la programmazione economica e il controllo di gestione.

Nel biennio 2023-2024 è stata direttrice generale della Fondazione Santa Chiara di Lodi, realtà che offre servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. In precedenza, nel 2021 e 2022, ha diretto due residenze sanitarie assistenziali della Fondazione Liebenau, a Belgioioso e Livraga, occupandosi di organizzazione, gestione delle risorse e sviluppo dei servizi. Il suo percorso comprende inoltre attività di consulenza strategica per l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli di Milano e per altre organizzazioni sociosanitarie, con particolare attenzione alla qualità dell'assistenza, alla gestione del personale e all'ottimizzazione dei processi.

La nomina di Bonali è arrivata al termine di una procedura di selezione pubblica avviata con un avviso al quale hanno risposto 63 candidati. Le candidature sono state esaminate da una commissione esaminatrice appositamente costituita, presieduta dalla manager Micaela le Divelec Lemmi, che ha valutato tutti i curricula arrivati. Al termine dell'iter, il Consiglio di amministrazione ha individuato in Bonali il profilo professionale più rispondente alle esigenze e alle responsabilità della direzione generale di Montedomini. Bonali entrerà in carica il 1° dicembre.

“Per prima cosa – dice il presidente di Montedomini Maurizio Frittelli – desidero ringraziare a nome di tutto il consiglio d’amministrazione il dg ad interim, Marco Uccello, per il lavoro fatto in questi mesi non facili per l’azienda: per questo resterà una figura di riferimento della nuova organizzazione. Diamo il benvenuto a Cinzia Bonali, una professionista che ha provate competenze e una solida esperienza non solo nella gestione di strutture sociosanitarie ma anche nei processi organizzativi aziendali. Il primo passo per lei sarà approfondire il già avviato lavoro sul nuovo regolamento, un impegno che richiede tempo, riflessione e decisione insieme”.

“Ringrazio il cda per la fiducia riposta in me, arrivo a Montedomini consapevole della complessità della situazione ma anche del valore della sua missione e della sua storia. Il primo passo – dice la nuova dg Bonali – sarà conoscere a fondo l'organizzazione e le persone che ci lavorano. Non faccio premesse né promesse: il lavoro da fare è tanto e vorrei far parlare gli atti”.

Fonte: Ufficio Stampa