Condanna definitiva per violenza sessuale aggravata: 54enne in carcere

Nel pomeriggio del 28 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Peccioli hanno rintracciato e arrestato un uomo di 54 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa.
Il provvedimento è scattato in seguito alla condanna definitiva per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso nell’aprile 2021 a Peccioli ai danni dell’allora moglie. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
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