Consiglio comunale a Montopoli, ecco l'odg

Il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli si terrà oggi, giovedì 29 ottobre 2026 ore 18, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.
Di seguito i punti all'ordine del giorno:
- Dimissioni consigliera comunale Vanessa Divito – surroga
- Comunicazioni della sindaca
- Approvazione verbali della seduta del 15/09/2026
- Sostituzione componente commissioni consiliari permanenti
- Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 15/09/2026 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026–2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e contestuale applicazione dell’avanzo vincolato”
- Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 14/10/2026 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026–2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”
- Approvazione del bilancio consolidato anno 2025, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e della relazione sulla gestione
- Convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio del giudice di pace tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Montopoli Val d’Arno e Castelfranco di Sotto - modifica
- Modifica del D.U.P. 2026-2028 - variazione del programma annuale degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al D.Lgs. n. 36/2023 e di cui al D.M. n. 14 del 16/01/2018
- Variazioni al bilancio di previsione 2026–2028 ai sensi dell'articolo 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e applicazione avanzo di amministrazione
- Lavori di somma urgenza per evento calamitoso del 20 agosto 2026 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di approvazione verbali di somma urgenza e perizia di spesa ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023
Visti i lavori che stanno interessando la sala del consiglio non è attivo il consueto impianto per lo streaming, la seduta potrà comunque essere seguita sul canale youtube dell'ente https://www.youtube.com/@comunedimontopoliinvaldarn5378
Fonte: Ufficio Stampa
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