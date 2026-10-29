Donato un nuovo ecografo all'ospedale Apuane di Massa

Si è tenuta oggi (29 ottobre), all’ospedale Apuane di Massa, la cerimonia di consegna ufficiale di un moderno ecografo portatile, da parte dell’associazione V.i.t.e. Odv, destinato all'ambulatorio di Epatologia. All’evento hanno presenziato l’assessora regionale Monia Monni, il direttore amministrativo dell’Asl Toscana nord ovest Gabriele Morotti, il direttore dell'ospedale Apuane Giuliano Biselli, la dirigente infermieristica Anna Fornai, l’epatologa che si occupa degli ambulatori agli ospedali Apuane e Versilia Beatrice Cherubini e il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, insieme a molti operatori sanitari apuani.

La donazione porta quindi la firma dell’associazione V.i.t.e. Odv (Volontariato Italiano Trapianti Epatici), da sempre in prima linea nel supporto ai pazienti con patologie epatiche e nell'assistenza alle strutture sanitarie del territorio, rappresentata, tra gli altri, da Domenico Ceccotti, il quale ha anche ricordato e ringraziato alcuni tra i soggetti (privati e non) che hanno contribuito alla causa: Giuseppe Serpi, Gianluca Aliboni, Salvatore Cassata, Alessandra Manganelli, Rossi group Sas di Lino Rossi, Nicolò Bonafede, la Nazionale trapiantati, Renato Guidotti, Tagetik software, Tara formazione, Abbraccio formazione Srl, Cooperativa sociale L’abbraccio.

L'ambulatorio di Epatologia dell'ospedale Apuane (attivo il lunedì e il mercoledì, integrato nel Day Service dell'Area Medica) rappresenta un punto di riferimento fondamentale insieme a quello presente all'ospedale Versilia (collocato nel Day Hospital di Gastroenterologia).

L'introduzione di questo nuovo dispositivo ecografico portatile segna un importante miglioramento nella qualità del servizio erogato: la portabilità dello strumento consentirà ai medici di eseguire le ecografie direttamente in sede durante le visite, evitando di doversi avvalere di servizi esterni ed evitando così spostamenti non necessari ai pazienti.

La rilevanza di questa donazione è stata evidenziata da tutti i presenti.

In allegato le foto della cerimonia: https://www.uslnordovest. toscana.it/comunicati-stampa/ donato-un-nuovo-ecografo-all- ospedale-apuane-di-massa-un- prezioso-supporto-per- lambulatorio-di-epatologia

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest