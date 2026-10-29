Due atlete dell'Use Rosa Scotti al campionato Next Gen Under 19

Grande soddisfazione in casa Use Rosa Scotti per la chiamata della Federazione a due giovani atlete biancorosse.

Alice Del Piano (classe 2008) e Tessa Salvetti (classe 2009) sono state ufficialmente inserite nell'elenco delle convocate del Team SSN Next Gen. Il gruppo federale prenderà parte alla prima, attesissima tappa della Next Gen Cup U19 Femminile, in programma a Battipaglia (Salerno) dall'11 al 15 novembre prossimi.

Le due giocatrici della Scotti si raduneranno l'11 novembre insieme alle migliori promesse del panorama nazionale sotto la guida di coach Maria Buzzanca. Il programma dell'evento prevede un fitto calendario di allenamenti e quattro sfide con Magnolia Basket Campobasso, Battipagliese, Futurosa Trieste e Basket Costa.

La convocazione firmata dal Settore Squadre Nazionali rappresenta un riconoscimento per la bontà del progetto giovanile biancorosso e per il costante lavoro di valorizzazione dei talenti portato avanti dallo staff tecnico empolese. A risaltare è anche la centralità del sodalizio toscano, che figura come una delle pochissime società a poter vantare ben due atlete contemporaneamente selezionate.

Ad Alice e Tessa i complimenti e il caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la grande famiglia biancorossa.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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