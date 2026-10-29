Femminicidio Rufina, disposta una nuova perizia su Innocenti

È stata accolta dal gip di Firenze la richiesta di incidente probatorio per verificare se Lorenzo Innocenti, l'uomo di 38 anni accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi nella loro casa a Rufina, l'8 febbraio 2025, sia attualmente capace di stare coscientemente in giudizio, se fosse capace di intendere e volere al momento del fatto contestato e se sia socialmente pericoloso. Dopo l'omicidio, l'uomo tentò il suicidio gettandosi dalla finestra dell'abitazione, riportando gravi lesioni ai lobi frontali. Il procedimento penale nei suoi confronti è sospeso perché Innocenti, in base a precedenti accertamenti, è stato considerato incapace di partecipare coscientemente al processo a causa delle lesioni provocate dalla caduta.

Si tratta del terzo incidente probatorio, la cui relativa udienza è stata fissata per il 16 novembre, quando sarà affidato l'incarico ai periti tra cui medico legale, psichiatra e neurologa, nominati dal gip. La decisione del giudice arriva dopo un sollecito per una nuova perizia sia da parte dell'avvocato dell'indagato sia dal legale di una delle persone offese, in particolare il cognato della vittima.

Da mesi, per disposizione del giudice del tribunale di Firenze e in seguito della perizia in incidente probatorio, Innocenti è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l'obbligo di seguire, a spese della famiglia, un percorso neurologico, psichiatrico e fisico in una clinica specializzata a La Spezia. Sul provvedimento adottato la famiglia della vittima, nel giugno scorso, espresse "forte preoccupazione".

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