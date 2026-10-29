Gli inganni dell'intelligenza artificiale: se ne parla alla Casa del Popolo di Monterappoli

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Il secondo incontro del ciclo "Kaos" si svolgerà giovedì 5 novembre con Roberto Laghi, ricercatore indipendente, e Giorgio Buttazzo, professore di ingegneria informatica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Ormai da qualche tempo è consuetudine incontrarsi alla Casa del Popolo di Monterappoli, frazione di Empoli, per parlare di temi e problemi sociali che connotano la nostra vita. Il ciclo che si svolge negli ultimi mesi dell’anno prende spunto dalla parola: ‘kaos’. Il prossimo incontro si svolgerà giovedì 5 novembre, alle 18:00, e sarà dedicato a L'inganno dell'intelligenza artificiale di Emily Bender e Alex Hanna (Fazi editore 2026), con il traduttore Roberto Laghi, ricercatore indipendente, traduttore e sound artist e Giorgio Buttazzo professore di Ingegneria Informatica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Coordinerà l'incontro Alessandro Pannocchi.

Gli incontri - in tutto cinque da ottobre a gennaio 2027 - sono promossi da Arci empolese valdelsa, in collaborazione con la libreria Rinascita Empoli e il CRS (Centro Riforma dello Stato) Toscana.

Info: 3357434763

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