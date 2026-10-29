Halloween, sequestrati 1.800 articoli non sicuri nel Grossetano

In vista della festa di Halloween, la guardia di finanza intensifica i controlli in provincia di Grosseto. Nel corso di due verifiche effettuate dai militari della Compagnia di Orbetello e della Tenenza di Castiglione della Pescaia, sono stati sequestrati amministrativamente circa 1.800 articoli tra giocattoli, maschere, decorazioni e accessori destinati alla vendita.

La merce, esposta sugli scaffali di due esercizi commerciali, è risultata priva della marcatura CE e/o delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, requisiti previsti dalla normativa per garantire ai consumatori un acquisto consapevole e sicuro.

Particolare attenzione è stata riservata ai prodotti destinati ai bambini, per prevenire la commercializzazione di oggetti potenzialmente pericolosi per la loro salute e incolumità.

Oltre al sequestro, i titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza.