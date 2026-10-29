Incendio Gello, proseguono i campionamenti di Arpat

Sono proseguite nella giornata di oggi, giovedì 29 ottobre, le attività di Arpat per valutare gli effetti ambientali dell’incendio sviluppatosi nella serata del 26 ottobre presso l’azienda Eco Acciai, nella zona industriale di Gello, nel comune di Pontedera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse oggi e l'area interessata dal rogo è stata messa in sicurezza (Qui la notizia).

Come reso noto dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, "per verificare l’eventuale presenza di sostanze riconducibili all’incendio depositate al suolo, nella giornata di ieri 28 ottobre, a circa 38 ore dall’evento, sono iniziati i campionamenti di vegetali a foglia larga nei punti 1,2,3,4 e 6 indicati sulla mappa, individuati sulla base della valutazione previsionale della dispersione dei fumi". I campionamenti sono proseguiti anche stamani, "a circa 62 ore dall’evento, nei punti 5, 7 e in un punto di "bianco" individuato come punto di controllo esterno alle aree interessate dalle ricadute".

I campioni, aggiungono da Arpat, "saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per ricercare eventuali contaminanti, tra cui metalli, diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici e PCB. I risultati delle analisi saranno resi noti appena disponibili". Sono inoltre in corso monitoraggi sulla qualità dell'aria attraverso un laboratorio mobile installato nell'area interessata.

Notizie correlate