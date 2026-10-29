Incendio a Gello, concluse le operazioni di spegnimento

Si sono concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nello stabilimento della Ecoacciai, azienda che tratta rifiuti ferrosi nella zona industriale di Gello, nel comune di Pontedera. L'area interessata dal rogo è stata messa in sicurezza.

L'incendio, già sotto controllo dalla sera di ieri, era scoppiato nella serata di lunedì 26 ottobre. Per precauzione, il Comune di Pontedera aveva subito emesso un'ordinanza con cui invitava la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre, limitare la permanenza all'aperto e l'attività fisica. Era stata inoltre disposta la sospensione delle attività delle aziende situate nel raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio.

Tra le attività interessate anche quelle di alcune aziende del settore dei rifiuti, tra cui Geofor, Alia e Revet. La temporanea chiusura degli impianti ha comportato alcuni disservizi.

L'emergenza ha impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa e dei comandi limitrofi di Livorno, Lucca, Prato e Firenze, per un totale di 45 operatori e 10 automezzi antincendio, tra cui un mezzo speciale aeroportuale.

Sul posto è intervenuta anche Arpat, che si è attivata per monitorare la situazione ambientale. Sono in corso campionamenti e misurazioni della qualità dell'aria attraverso un laboratorio mobile installato nell'area interessata.

Alle operazioni hanno partecipato anche i droni del nucleo SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), impiegati per il monitoraggio dall'alto, il personale TAS (Topografia applicata al soccorso) e gli addetti antincendio dell'azienda.

Notizie correlate