Nella seconda giornata di Lucca Comics & Games, durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli alla manifestazione, è stato siglato a Palazzo Guinigi l’accordo di valorizzazione per la costituzione della Fondazione che darà vita al Museo del Fumetto di Lucca, il luogo che celebrerà e studierà il fumetto, l’illustrazione, il gioco, l’animazione, le opere multimediali e interattive, e tutti i linguaggi della cultura pop internazionale.

A firmare l’accordo il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Sindaco di Lucca Mario Pardini, all’interno dello storico palazzo della città di Lucca che ospita anche quest’anno le esposizioni che raccontano la Nona Arte, e la mostra “Lucca Legacy – A Comics and Games Story”, dedicata ai 60 anni di Lucca Comics & Games.

Il documento prevede un impegno a costituire, entro il 31 marzo 2027, la Fondazione Expo Comics Museum, individuata dai firmatari quale strumento per assicurare una gestione stabile e coordinata delle attività museali e culturali. L’obiettivo è quello di promuovere attività di ricerca, divulgazione, conservazione, raccolta e valorizzazione, nell’ambito della cultura dell’immagine e dei linguaggi dell’intrattenimento popolare contemporaneo.

«Il fumetto è un linguaggio originale, nato dall’incontro tra parola e immagine, e appartiene a pieno titolo alla nostra tradizione artistica. Merita di essere studiato, conservato, valorizzato e consegnato alle generazioni future. Un museo dedicato a queste espressioni può diventare uno spazio privilegiato di educazione culturale e accompagnare nuovi pubblici alla scoperta del valore della creatività contemporanea», ha dichiarato il Ministro Alessandro Giuli.

«Sessant’anni di storia e cultura del fumetto hanno reso Lucca Comics & Games l’evento più importante al mondo per questo settore. Oggi, nella Torre Guinigi, simbolo dell'identità e della libertà di Lucca, questo patrimonio trova una casa permanente. Per 365 giorni l’anno, residenti e turisti attratti dalla vivacità culturale della città potranno scoprire l'evoluzione della creatività: ciò che nel Rinascimento si esprimeva attraverso un affresco o una tela, oggi prende forma in una tavola o in un disegno. Questo luogo farà comprendere a tutti l'impatto straordinario che Lucca ha avuto e continua ad avere su queste forme d'arte. Sono davvero felice di sigillare oggi questa intuizione con la firma dell’accordo di valorizzazione» ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

«Oggi qui non solo celebriamo il passato con la giusta riconoscenza verso coloro che hanno preparato la strada che ci ha condotto qui ma, guardiamo al futuro e quale modo migliore di celebrare questo importante sessantesimo anniversario? La sottoscrizione di questo accordo segna un traguardo di tutta la comunità. Dopo anni di lavoro condiviso, oggi il Ministero, la Regione e il Comune mettono nero su bianco l’impegno a dare vita alla fondazione che ci accompagnerà. Le cose più belle nascono dalla condivisione. Ringrazio il Ministero e la Regione per la sinergia attuata su questo importante progetto che era tanto atteso e richiesto dalla città. Da qui oggi celebriamo il passato, costruendo il futuro», ha dichiarato il Sindaco di Lucca Mario Pardini

Membro del comitato tecnico scientifico per la realizzazione, Emanuele Vietina - Direttore di Lucca Comics & Games - ha detto: «Nella città che da 60 anni è la casa dove si celebra la creatività in ogni sua espressione, oggi il progetto del Museo del Fumetto a Lucca compie un passo decisivo per diventare presto realtà. L’eredità del festival conquista così un posto da protagonista del panorama culturale internazionale: quella Legacy che in questo sessantesimo - che vede la vidima dell'accordo - viene celebrata e che ogni anno fa sì che la manifestazione muti e si rinnovi, rimanendo sempre fedele a se stessa».

Il nuovo polo museale avrà la sede negli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca. Nell’attesa le attività potranno essere avviate presso Palazzo Guinigi, nei locali che già ospitano il percorso espositivo di “Lucca Legacy – A Comics and Games Story”, che sarà aperto fino al 30 settembre 2027, nel piano dato in concessione per otto anni a Lucca Crea. L’apertura del museo consoliderà Lucca come luogo di riferimento per il patrimonio culturale a livello nazionale e internazionale, si creeranno gli spazi ideali per occasioni di incontro e dialogo, seminari, convegni culturali, e avvicinerà ancor di più le nuove generazioni attraverso i nuovi linguaggi e tecnologie digitali. Sarà anche possibile promuovere in maniera strutturale attività educative e formative, in collaborazione con istituti accademici e università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, istituti scolastici, enti e associazioni operanti nel campo dell’educazione permanente.

Il futuro museo sarà il luogo dove Lucca Comics & Games potrà far vivere il festival 365 giorni l’anno.

Fonte: Ufficio Stampa

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