Seconda giornata all’insegna della massima regolarità per la logistica di Lucca Comics & Games 2026, lo rendono noto il vice sindaco e assessore alla protezione civile Fabio Barsanti e l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei.

"Anche oggi si è registrato un incremento del 10% in più di presenze in più rispetto al secondo giorno del 2025 - affermano gli assessori - 20700 gli arrivi in treno entro le ore 16.00; 17 i bus in viale Luporini, 13 gli interventi del 118. Dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del Fuoco non sono state registrate particolari problematiche e anche il traffico intenso non ha sofferto rallentamenti o congestioni. La Polizia Locale ha vigilato i parcheggi straordinari senza rilevare parcheggiatori abusivi, nessun incidente stradale, 130 le sanzioni per divieto di sosta ma nessuna rimozione, due le denunce per accattonaggio molesto, un sequestro di materiale editoriale di venditori abusivi. Una giornata all’insegna della tranquillità - affermano Barsanti e Bartolomei - in attesa dei flussi più consistenti di visitatori che si attendono soprattutto domani (venerdì) e sabato".

"Un grande ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine, Istituzioni coinvolte nella gestione dell'evento - affermano il vice sindaco Barsanti e l'assessore alla sicurezza Bartolomei - un grazie particolare ai volontari della Protezione Civile, impegnati nei punti critici di affluenza e alla nostra Polizia Locale. Gli agenti della Polizia Locale – come leggiamo nel report - hanno inaugurato l'edizione di quest'anno con un notevole numero di controlli e con la consueta esperienza nella gestione del traffico. In particolare ricordiamo come sia in atto la parte finale del progetto Notti Sicure con pattuglie in servizio straordinario fino alle 3 di notte".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

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