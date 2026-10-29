Mattarella torna a Firenze: il 4 novembre festa delle forze armate e 60 anni dall'alluvione

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica atteso alle principali iniziative commemorative

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà di nuovo in Toscana, a Firenze, per presenziare alle principali iniziative commemorative previste il 4 novembre, in occasione della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" e per la città del 60esimo anniversario dall'alluvione del 1966. Solo tre giorni fa la città ha ricevuto la visita del presidente della Repubblica, per la cerimonia ufficiale di apertura della quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Nello stesso giorno Mattarella ha visitato la basilica di Santa Croce, dove sono stati appena restaurati gli affreschi di Giotto.

Il 4 novembre a Firenze, alle 11.45 in programma a piazzale Michelangelo la cerimonia che prevede la presenza, oltre del Capo dello Stato, di autorità civili, militari e religiose e i reparti schierati. In programma l'aviolancio di un paracadutista della Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito, con bandiera tricolore, e due sorvoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aereonautica Militare. Alle 15, in piazza Santa Croce, concerto della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Nella stessa giornata saranno aperte al pubblico alcune caserme.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
29 Ottobre 2026

Alluvione, le testimonianze storiche di volontari e alunni fiorentini in una mostra online

A sessant’anni dall’alluvione che il 4 novembre 1966 colpì Firenze, l’Archivio storico di INDIRE - il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione che ha sede a Firenze - [...]

Firenze
Attualità
29 Ottobre 2026

Giani inaugura il Museo dell'Acqua: in mostra l'Arno, la sua storia e le opere

Inaugurato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il Museo dell’Acqua, realizzato negli spazi sotto la Terrazza Marasco a Firenze. Un progetto nato per rafforzare il rapporto tra la città [...]

Firenze
Attualità
29 Ottobre 2026

Firenze, la mensa di via Baracca intitolata al cardinale Piovanelli

Esattamente 35 anni fa apriva le porte la mensa per i poveri di via Baracca a Firenze. Da quel momento ogni giorno, 365 giorni all’anno, si sono sedute al tavolo [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina