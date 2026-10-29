Mattarella torna a Firenze: il 4 novembre festa delle forze armate e 60 anni dall'alluvione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà di nuovo in Toscana, a Firenze, per presenziare alle principali iniziative commemorative previste il 4 novembre, in occasione della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" e per la città del 60esimo anniversario dall'alluvione del 1966. Solo tre giorni fa la città ha ricevuto la visita del presidente della Repubblica, per la cerimonia ufficiale di apertura della quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Nello stesso giorno Mattarella ha visitato la basilica di Santa Croce, dove sono stati appena restaurati gli affreschi di Giotto.

Il 4 novembre a Firenze, alle 11.45 in programma a piazzale Michelangelo la cerimonia che prevede la presenza, oltre del Capo dello Stato, di autorità civili, militari e religiose e i reparti schierati. In programma l'aviolancio di un paracadutista della Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito, con bandiera tricolore, e due sorvoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aereonautica Militare. Alle 15, in piazza Santa Croce, concerto della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Nella stessa giornata saranno aperte al pubblico alcune caserme.

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