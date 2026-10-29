Montopoli, Marco Bonciolini entra in giunta come assessore ai lavori pubblici

Durante l'ultimo consiglio comunale, la sindaca Linda Vanni ha annunciato l'ingresso in giunta di Marco Bonciolini come assessore ai lavori pubblici.

Bonciolini, già sindaco dal 1995 al 2004, si è occupato in questi anni di gestione degli immobili privati e nel settore turistico. Tra gli obiettivi più rilevanti che dovrà portare avanti, ci sono: la restituzione alla cittadinanza dell'ex scuola primaria di Capanne, l'avvio dei lavori al palazzo della Polizia Locale, la riqualificazione di parchi e giardini nelle frazioni e la posa delle basi per la scuola a plesso unico.

Un altro asse importante riguarda la rigenerazione dei luoghi, di cui il "Parco della Pace", il parco della Rocca, è uno degli esempi principali. Questo intervento, come gli altri previsti, sarà seguito insieme al consigliere comunale Lorenzo Storti, a cui è stata attribuita la delega alla Rigenerazione Urbana. Bonciolini si occuperà inoltre delle manutenzioni e avrà la delega al personale. Contestualmente la delega alla Polizia Locale passa all'assessore Gabbanini, la delega alla memoria all'assessora Fiumanò e la delega all'ambiente all'assessore Marino.

"Con Marco Bonciolini porto in giunta un'esperienza e una competenza che serviranno a dare continuità e slancio al lavoro già avviato – ha spiegato la sindaca Linda Vanni - . Una persona che conosce già la macchina amministrativa, le norme che la regolano e che ha piena consapevolezza degli obiettivi da raggiungere. Nell'ultimo anno si sono moltiplicati i cantieri: abbiamo concluso il percorso dei sottofossi, abbiamo avviato e concluderemo a breve la riqualificazione del palazzo della Cancelleria, chiuso da dieci anni, e proprio oggi sono cominciati i lavori a San Romano per il nuovo parco giochi, richiesto da sempre dai cittadini e dalle cittadine di quella zona. Ci sono poi la riqualificazione del resede della scuola di Marti e il completamento della palestra, la riqualificazione di Borgo d'Arena con l'asfalto colorato scelto dagli abitanti e le nuove panchine-fioriere che, insieme a quelle di piazza Santa Chiara, saranno collocate a breve. A cui si aggiungono l'apertura di via Immaginetta e la nuova tubatura dell'acqua in via Mazzana, già conclusi. Questi sono solo alcuni dei lavori seguiti nell'ultimo anno dall'ufficio lavori pubblici, che ringrazio per l'impegno, insieme a tutte le dipendenti e i dipendenti coinvolti. Ringrazio inoltre il consigliere Lorenzo Storti per essersi messo a disposizione dopo l'esperienza fatta in commissione Rigenerazione Urbana".

"Grazie alla sindaca e alla giunta – ha commentato Bonciolini – felice di essermi messo a disposizione per portare a termine gli obiettivi che questa amministrazione si è data".

"Da parte mia - ha detto il consigliere Storti – cercherò di mettere a disposizione tutto l'impegno, le competenze e la disponibilità possibile a svolgere al meglio un incarico così importante per il futuro del nostro territorio. Credo che gli interventi di rigenerazione urbana che ci siamo prefissati non si limiteranno al recupero degli spazi individuati, ma che il loro valore più autentico risiederà nella capacità di restituire questi luoghi alla comunità, dando loro nuova vita e trasformandoli in punti di riferimento per i cittadini".

L'ultimo consiglio comunale ha visto anche l'ingresso di Massimiliano Mori al posto di Vanessa Divito per la lista Montopoli Idee in Comune, a lui il saluto della sindaca e di tutti i consiglieri e le consigliere.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

Notizie correlate