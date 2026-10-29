Mps, l'assemblea boccia la fusione con Mediobanca

Cronaca Siena
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L'assemblea straordinaria di Monte dei Paschi di Siena ha respinto la proposta di fusione con Mediobanca. La delibera non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi del capitale presente richiesta per l'approvazione. Il voto contrario ha ottenuto il 63,65% dei consensi espressi, mentre i favorevoli si sono attestati al 32,91%. Gli astenuti sono stati il 3,42%.

In seguito alla mancata approvazione dell'operazione, non sarà esaminato il secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, relativo alle scissioni connesse al progetto di fusione.

La trattazione dei punti 4 e 5 è stata invece rinviata, in attesa di chiarimenti sulla possibilità che l'assemblea deliberi una riduzione del capitale sociale.

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