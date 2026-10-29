Nella primaria Carducci di Certaldo nasce un bosco didattico

Piantare un bosco per rendere il domani più verde. Prende il via questa mattina presso la scuola primaria Carducci di Certaldo la piantumazione del bosco didattico di Unicoop Firenze, l'iniziativa che inserisce la cura della natura e la tutela dell'ambiente direttamente nel percorso di crescita degli alunni toscani.

Il giardino dell'istituto si arricchisce oggi di circa 30 nuove piante forestali e arbusti, trasformando lo spazio esterno in un'aula a cielo aperto e in una piccola riserva di biodiversità. All'appuntamento per la messa a dimora degli alberi hanno partecipato i bambini e gli insegnanti della scuola, insieme a Giovanni Campatelli e Romina Renzi, sindaco e assessora all'istruzione del Comune di Certaldo e Antonio Corti, presidente della sezione soci Coop di Certaldo.

Il progetto, sviluppato in stretta collaborazione con il Comune e la locale sezione soci Coop, non si esaurisce con la piantumazione di questa mattina. Nei primi mesi le classi saranno coinvolte in un percorso di interazione quotidiana, studio e cura del nuovo spazio verde. L'obiettivo è stimolare nei più piccoli una sensibilità concreta verso i temi ambientali e il rispetto del patrimonio comune, lasciando alla scuola un'eredità verde che crescerà insieme agli alunni. Il progetto dei boschi didattici è uno dei percorsi educativi 2026/2027 promossi da Unicoop Firenze nelle scuole toscane sui temi della cultura, solidarietà, ambiente, cibo e consumo, educazione alle relazioni.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

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