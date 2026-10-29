Orentano in lutto, è scomparso Giovanni Bianco

Tragedia nella mattinata di mercoledì 28 ottobre a Ponte a Moriano (Lucca), dove Giovanni Bianco, 78 anni, elettricista in pensione residente a Orentano (Castelfranco di Sotto), ha perso la vita mentre praticava la sua passione, la pesca.

L’uomo era arrivato di primo mattino con un amico in un corso d’acqua vicino al Serchio. Per recuperare la canna finita in acqua sarebbe scivolato sul terreno scosceso e sull’argine dissestato, finendo in un fossato profondo oltre due metri. L’amico ha tentato di soccorrerlo, rischiando a sua volta di annegare, ma non è riuscito a evitare il peggio.

Verso le 8,30 una passante ha dato l’allarme al 118. Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, e polizia con la scientifica. Il sostituto procuratore Salvatore Giannino ha disposto il solo esame esterno e restituito subito la salma ai familiari, vista la natura accidentale del decesso. Esclusa l’ipotesi del malore.

Bianco, lascia la moglie, le figlie e sei nipoti. La salma sarà esposta da oggi nell’abitazione di famiglia; i funerali si terranno venerdì 30 alle 10 nella chiesa di Orentano.

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